Хулиан Альварес прокомментировал свой победный гол на последних минутах

Гол Хулиана Альвареса принёс мадридскому «Атлетико» победу в матче с «Сельтой» (1:0).

Аргентинец отличился на 90-й минуте заключительного поединка седьмого тура Ла Лиги. В активе экс-форварда «Манчестер Сити» теперь два забитых мяча в восьми играх за команду Диего Симеоне.

«Этот гол придаёт мне уверенности, я рад помогать команде. Самое главное – мы набрали три очка. Я очень доволен. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к мадридскому дерби», – заявил в послематчевом интервью Хулиан Альварес.

Встреча «Атлетико» с мадридским «Реалом» состоится 29 сентября. В настоящий момент «матрасники» занимают третью строчку в турнирной таблице с 15 очками, «сливочные» – вторые с 17 баллами.