«Атлетико» проснулся в конце матча с «Сельтой» и вырвал победу

«Атлетико» удивил пассивной игрой в гостях у «Сельты» в матче Ла Лиги. Только на второй час игры мадридцы смогли впервые пробить в сторону ворот. Но обо всем по порядку.

В дебюте Серхио Каррейра справа прострелил к центру на Виллиота Сведберга, который в касание не смог направить мяч в дальний угол ворот. Борха Иглесиас справа катил мяч на Яго Аспаса, который с линии штрафной площади низом пробил в ближний угол, но вратарь прыгнул к штанге и сумел остановить мяч.

После перерыва Каррейра справа сделал скидку к воротам, где удар Иглесиаса в упор кипер парировал. У гостей Хулиан Альварес слева обыгрался с Антуаном Гризманном и с линии штрафной площади пробил немного выше ворот. Родриго Рикельме слева с 12 метров низом пробил в ближний угол, вратарь успел опуститься на газон и мяч отбил. В последней четверти хозяева сделали ставку на удержание счета и поплатились в конце - Гризманн справа сделал заброс к дальней штанге, где Альварес опередил опекуна и направил мяч в угол ворот - 0:1.

Мадридцы с 15 очками вышли на чистое третье место, соперник (9) делит девятую строчку.