Стало известно, почему у Хави испортились отношения с Левандовски

Бывший рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес находился не в лучших отношениях с Робертом Левандовски перед своим уходом.

Испанский специалист покинул должность наставника «сине-гранатовых» по окончании прошлого сезона, уступив место Хансу-Дитеру Флику. Если верить информации Diario AS, Хави не ладил с Левандовски в конце периода совместной работы. Дело в том, что тренер собирался продать опытного поляка в летнее трансферное окно – игрок не одобрял такие планы.

Сейчас Роберт Левандовски возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги с семью забитыми голами. Контракт 36-летнего форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.