Игрок сборной Испании возглавил рейтинг лучших ассистентов 2024 года, опередив де Брёйне и Палмера

Вингер «Вильярреала» Алекс Баэна лидирует по количеству результативных передач в пяти ведущих европейских лигах с начала года.

23-летний футболист дважды ассистировал товарищам по команде в поединке Ла Лиги против «Эспаньола» (2:1), который прошёл в четверг. По сведениям Opta, теперь именно Баэна возглавляет список лучших ассистентов топ-5 лиг в 2024 году – 12 голевых пасов.

Второе место делят Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» и Коул Палмер из «Челси» (по 11), далее в рейтинге располагаются Ламин Ямаль («Барселона») и Алехандро Гримальдо («Байер») – у них по девять ассистов в своих чемпионатах.