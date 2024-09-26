Левандовски назвал лучшего вингера в мире

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски впечатлён игрой своего одноклубника Ламина Ямаля.

17-летний футболист уже утвердился в статусе лидера «сине-гранатовых» и сборной Испании. В текущем сезоне на счету вингера четыре забитых мяча и пять результативных пасов в восьми матчах за команду Ханса-Дитера Флика.

«Я считаю Ламина лучшим вингером в мире. Но главное – не хорошо начать, а хорошо закончить. Ему всего 17 лет, он должен думать о предстоящих 10-15 годах, а не только на два-три года вперёд, и тогда впереди у него может быть долгая карьера», – приводит Football Talk слова 36-летнего поляка.