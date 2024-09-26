Голкиперу Войцеху Щесны придётся постараться, чтобы пробиться в основной состав «Барселоны».

Каталонский гранд обратился к поляку после травмы Марка-Андре тер Штегена. По сообщениям журналиста Хоана Фонтеса, изначально «Барселона» предложила Щесны роль второго вратаря – место в основе сохранит за собой Иньяки Пенья. Однако 34-летний экс-игрок «Ювентуса» уверен, что сможет убедить Ханса-Дитера Флика и пробиться в основу.

О подписании Войцеха Щесны может быть объявлено в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Свой ближайший матч «Барселона» проведёт 28 сентября – соперником будет «Осасуна».