Дубль Айосе Переса позволил «Вильярреалу» победить «Эспаньол»

Хорошо стартовавший «Вильярреал» в седьмом туре Ла Лиги гостил у «Эспаньола». «Жёлтая субмарина» была острее и в итоге забрала все очки.
В первом тайме стороны переиграли чуть больше 10 минут, и в этот отрезок соперники обменялись голами. Жофре Каррерас здорово стрельнул из-за пределов штрафной, на что гости ответили навесом Алекса Баэны на Айосе Переса - 1:1. На 63-й минуте эта же парочка соорудила еще один гол, только Перес забивал уже ногой.
1:2 на табло, «Вильярреал» с 14 очками идет на третьем месте, соперник (7) - 14-й.
Протокол игры
|45'Перес Айосе (1:1)
|(1:0) Каррерас Жофре45'
|63'Перес Айосе (1:2)
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар•Кумбулла Мараш•Кабрера Леандро46' (Серхи Гомес (46') •Оливан Бриан73' (Юнювар Наджи (73') •Техеро Альваро64' (Ромеро Карлос (64') • 76'Крал Алекс•Лосано Поль 47'73' (Грагера Хосе (73') •Каррерас Жофре81' (Кардона Ирвин (81') •Пуадо Хавьер• 90'Велиз Алехо72' (Хеддира Валид (72') 90'
Конде Диего• 85'Фемения Кико•Коста Логан74' (Наварро Пау (74') •Альбиоль Рауль35' (Эрик-Бертран Байи (35') •Кардона Серхи•Ахомаш Ильяс80' (Террац Рамон (80') • 90'Комесанья Санти66' (Денис Суарес (66') •Гуйе Папе•Баэна Алекс66' (Парехо Даниэль (66') •Барри Тьерно•Перес Айосе 45'74' (Пепе Николя (74')
Запасные: Pau Cabanes•Жуниор Луис•Бернат Хуан
26 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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