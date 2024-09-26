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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Айосе Переса позволил «Вильярреалу» победить «Эспаньол»

26 Сентября 2024 • 22:12 Комментировать
Эспаньол
1:2
Вильярреал
окончен

Хорошо стартовавший «Вильярреал» в седьмом туре Ла Лиги гостил у «Эспаньола». «Жёлтая субмарина» была острее и в итоге забрала все очки.

В первом тайме стороны переиграли чуть больше 10 минут, и в этот отрезок соперники обменялись голами. Жофре Каррерас здорово стрельнул из-за пределов штрафной, на что гости ответили навесом Алекса Баэны на Айосе Переса - 1:1. На 63-й минуте эта же парочка соорудила еще один гол, только Перес забивал уже ногой.

1:2 на табло, «Вильярреал» с 14 очками идет на третьем месте, соперник (7) - 14-й.

Протокол игры  
Эспаньол1:2Вильярреал
  45'Перес Айосе (1:1)
(1:0) Каррерас Жофре45'  
  63'Перес Айосе (1:2)
Гарсия ЖоанЭль Хилали ОмарКумбулла МарашКабрера Леандро 46' (Серхи Гомес ( 46') Оливан Бриан 73' (Юнювар Наджи ( 73') Техеро Альваро 64' (Ромеро Карлос ( 64'  76') Крал АлексЛосано Поль  47' 73' (Грагера Хосе ( 73') Каррерас Жофре 81' (Кардона Ирвин ( 81') Пуадо Хавьер  90'Велиз Алехо 72' (Хеддира Валид ( 72'  90')
Запасные: Фортуньо АнхельАгуадо Альваро  90'Калеро ФернандоПачеко ФернандоСанчес СальвадорМилья Пере
Конде Диего  85'Фемения КикоКоста Логан 74' (Наварро Пау ( 74') Альбиоль Рауль 35' (Эрик-Бертран Байи ( 35') Кардона СерхиАхомаш Ильяс 80' (Террац Рамон ( 80'  90') Комесанья Санти 66' (Денис Суарес ( 66') Гуйе ПапеБаэна Алекс 66' (Парехо Даниэль ( 66') Барри ТьерноПерес Айосе  45' 74' (Пепе Николя ( 74')
Запасные: Pau CabanesЖуниор ЛуисБернат Хуан
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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Вильярреал

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25 Сентября
17:40
Актуальный прогноз и ставка на матч Эспаньол – Вильярреал чемпионата Испании – 26 сентября 2024
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