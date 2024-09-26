Дубль Айосе Переса позволил «Вильярреалу» победить «Эспаньол»

Хорошо стартовавший «Вильярреал» в седьмом туре Ла Лиги гостил у «Эспаньола». «Жёлтая субмарина» была острее и в итоге забрала все очки.

В первом тайме стороны переиграли чуть больше 10 минут, и в этот отрезок соперники обменялись голами. Жофре Каррерас здорово стрельнул из-за пределов штрафной, на что гости ответили навесом Алекса Баэны на Айосе Переса - 1:1. На 63-й минуте эта же парочка соорудила еще один гол, только Перес забивал уже ногой.

1:2 на табло, «Вильярреал» с 14 очками идет на третьем месте, соперник (7) - 14-й.