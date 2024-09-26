«Бетис» не смог переиграть главного аутсайдера

В матче седьмого тура Ла Лиги «Бетис» гостил у аутсайдеров из «Лас-Пальмаса». При некотором перевесе севильцев реальных моментов почти не было. На девятой минуте островитяне повели - Альберто Молейро из пределов штрафной замкнул передачу Виктора Росады. Соперник отыгрался перед свистком на перерыв - Ассане Диао покатил мяч, и Джовани Ло Чельсо был точен.
1:1, «Лас-Пальмас» по-прежнему замыкает таблицу, набрав три очка. «Бетис» - девятый с девятью баллами.
Протокол игры
|(1:0) Молейро Альберто9'
|45'Ло Чельсо Джовани (1:1)
Силлессен Яспер• 62'Росада Виктор•Херцог Хуанма•Муньос Алекс•Синкгравен Дэйли46' (Бенито Рамирес (46') • 86'Луаодис Энзо• 70'Родригес Кирьян•Эссугу Дариу75' (Пехиньо Франсиско (75') •Молейро Альберто 54'83' (Янузай Аднан (83') •Рамирес Сандро44' (Макбарни Оливер (44') •Силва Фабио74' (Муньос Хави (74')
Силва Руи•Руибаль Айтор•Льоренте Диего•Натан•Перро Ромен•Кардозо Джонни•Рока Марк 58'64' (Бакамбу Седрик (64') •Форнальс Пабло•Ло Чельсо Джовани82' (Лосада Икер (82') •Эз Абде75' (Авила Эсекьель (75') •Диао Ассане64' (Алтимира Серхи (64') 64'
26 сентября. Стадион "Гран Канария".
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