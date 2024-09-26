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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» не смог переиграть главного аутсайдера

26 Сентября 2024 • 22:05 Комментировать
Лас-Пальмас
1:1
Бетис
окончен

В матче седьмого тура Ла Лиги «Бетис» гостил у аутсайдеров из «Лас-Пальмаса». При некотором перевесе севильцев реальных моментов почти не было. На девятой минуте островитяне повели - Альберто Молейро из пределов штрафной замкнул передачу Виктора Росады. Соперник отыгрался перед свистком на перерыв - Ассане Диао покатил мяч, и Джовани Ло Чельсо был точен.

1:1, «Лас-Пальмас» по-прежнему замыкает таблицу, набрав три очка. «Бетис» - девятый с девятью баллами.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:1Бетис
(1:0) Молейро Альберто9'  
  45'Ло Чельсо Джовани (1:1)
Силлессен Яспер  62'Росада ВикторХерцог ХуанмаМуньос АлексСинкгравен Дэйли 46' (Бенито Рамирес ( 46'  86') Луаодис Энзо  70'Родригес КирьянЭссугу Дариу 75' (Пехиньо Франсиско ( 75') Молейро Альберто  54' 83' (Янузай Аднан ( 83') Рамирес Сандро 44' (Макбарни Оливер ( 44') Силва Фабио 74' (Муньос Хави ( 74')
Запасные: Кардона МаркФустер МануэльСуарес АлехандроКампанья ХосеГонсалес ФабиоМата ХаймеХоркаш Динко
Силва РуиРуибаль АйторЛьоренте ДиегоНатанПерро РоменКардозо ДжонниРока Марк  58' 64' (Бакамбу Седрик ( 64') Форнальс ПаблоЛо Чельсо Джовани 82' (Лосада Икер ( 82') Эз Абде 75' (Авила Эсекьель ( 75') Диао Ассане 64' (Алтимира Серхи ( 64'  64')
Запасные: Родригес РикардоБельерин ЭкторМенди НобельХуанми МигельАдриан Сан-МигельВьейтес Франсиско
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лас-Пальмас

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