«Бетис» не смог переиграть главного аутсайдера

В матче седьмого тура Ла Лиги «Бетис» гостил у аутсайдеров из «Лас-Пальмаса». При некотором перевесе севильцев реальных моментов почти не было. На девятой минуте островитяне повели - Альберто Молейро из пределов штрафной замкнул передачу Виктора Росады. Соперник отыгрался перед свистком на перерыв - Ассане Диао покатил мяч, и Джовани Ло Чельсо был точен.

1:1, «Лас-Пальмас» по-прежнему замыкает таблицу, набрав три очка. «Бетис» - девятый с девятью баллами.