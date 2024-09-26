Стало известно, при каком условии Родриго может уйти из «Реала»

Нападающий Родриго регулярно становится героем трансферных слухов, ведь в «Реале» сейчас много нападающих высокого уровня. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, Родриго не будет рассматривать возможность ухода из «Реала» до тех пор, пока он является неотъемлемой частью первой команды. Соответственно, бразилец может подумать о смене клуба при уменьшении его игрового времени.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что заплатить за 23-летнего Родриго больше 100 миллионов евро готов английский «Ливерпуль».

Ближайший матч «Реал» проведёт 29 сентября – против «Атлетико» на выезде.