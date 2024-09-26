Жена Левандовски: «Переезд в Барселону был мечтой для нас обоих»

Анна Левандовски, жена форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, вспомнила о переезде в Испанию.

Напомним, польский нападающий перебрался в «Барселону» из «Баварии» в 2022 году.

— Переезд сюда был мечтой для нас обоих. Роберт мечтал играть в Ла Лиге, а я мечтала жить здесь, в Барселоне, — цитирует Анну Левандовски Barca Universal.

В текущем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор Левандовски с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 млн евро.