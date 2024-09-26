Травма тер Штегена поможет Ольмо в «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму колена и выбыл на долгий срок. Как сообщает Mundo Deportivo, за счёт высвободившихся денег в рамках потолка зарплат «сине-гранатовые» теперь смогут зарегистрировать атакующего полузащитника Дани Ольмо на срок до конца сезона. Ранее футболиста регистрировали только до конца 2024 календарного года из-за травмы Андреаса Кристенсена.

Кроме того, потеря тер Штегена позволяет «Барселоне» зарегистрировать вратаря Войцеха Щесны, хотя поляку придётся согласиться на невысокую заработную плату в каталонском клубе.