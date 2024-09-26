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Травма тер Штегена поможет Ольмо в «Барселоне»

26 Сентября 2024 • 19:29 Комментировать (4)

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму колена и выбыл на долгий срок. Как сообщает Mundo Deportivo, за счёт высвободившихся денег в рамках потолка зарплат «сине-гранатовые» теперь смогут зарегистрировать атакующего полузащитника Дани Ольмо на срок до конца сезона. Ранее футболиста регистрировали только до конца 2024 календарного года из-за травмы Андреаса Кристенсена.

Кроме того, потеря тер Штегена позволяет «Барселоне» зарегистрировать вратаря Войцеха Щесны, хотя поляку придётся согласиться на невысокую заработную плату в каталонском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Войцех Щесны Марк-Андре Тер Штеген Дани Ольмо ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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Evgen 86
26 Сентября 2024 в 20:30
А если игрок получает травму зп ему не платят?
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Артур Измаилов
26 Сентября 2024 в 20:20
эээ админы-горередакторы почему нету Мбапе в списке бомбардиров в Ла Лиге?
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NOBODY
26 Сентября 2024 в 19:37
так вот кто поломал Тер Штегена )
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Барсaфобия
26 Сентября 2024 в 19:32
Хе-хе-хе, поживает как-то парень...
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