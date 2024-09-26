Иньяки Уильямс: «Нико не жалеет о своём решении остаться в «Атлетике»

Вингер «Атлетика» Иньяки Уильямс высказался о решении своего брата Нико Уильямса остаться в клубе из Бильбао.

— Нико не жалеет о своем решении остаться в «Атлетике». Он говорит, что это лучшее решение, которое он принимал. Нико очень счастлив в Бильбао, и я надеюсь, что мы сможем играть вместе как можно дольше, — приводит слова Иньяки Diario AS.

Напомним, в летнее трансферное окно активно обсуждался возможный трансфер Нико Уильямса в «Барселону», однако переход так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых отметился одним голом.