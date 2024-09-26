Жена Левандовски объяснила, почему форвард «Барселоны» выглядит на 25 лет

Анна Левандовски, жена форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, высказалась о физической форме футболиста.

— Левандовски 36 лет, но в плане физического состояния ему 25. Это связано с его приверженностью здоровому образу жизни, — приводит слова Анны Левандовски Barca Universal.

В нынешнем сезоне Левандовски появился на поле в семи матчах чемпионата Испании, забил семь мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

Действующий трудовой договор польского нападающего с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.