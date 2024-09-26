Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен звёздным форвардом команды Винисиусом Жуниором. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на издание Sport, Анчелотти расстроен тем, что бразильский игрок игнорирует его советы по сохранению спокойствия, даже когда судьи принимают решения против «сливочных».

Винисиус в этом сезоне получил уже три жёлтые карточки за несогласие с судьёй. Это волнует Анчелотти, ведь итальянец всегда уделял большое значение дисциплине и профессионализму. Карло уже проводил с Винисиусом беседу, но она не оказала никакого заметного влияния на поведение игрока на поле.

Преступление без наказания: Винисиус высмеял судью прямо на поле