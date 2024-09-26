Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина

26 Сентября 2024 • 16:53 Комментировать (2)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен звёздным форвардом команды Винисиусом Жуниором. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на издание Sport, Анчелотти расстроен тем, что бразильский игрок игнорирует его советы по сохранению спокойствия, даже когда судьи принимают решения против «сливочных».

Винисиус в этом сезоне получил уже три жёлтые карточки за несогласие с судьёй. Это волнует Анчелотти, ведь итальянец всегда уделял большое значение дисциплине и профессионализму. Карло уже проводил с Винисиусом беседу, но она не оказала никакого заметного влияния на поведение игрока на поле.

Преступление без наказания: Винисиус высмеял судью прямо на поле

👍 2
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
andi
26 Сентября 2024 в 17:37
Как игрок ВИНИ хорош , но очень много разговаривает на поле.
Ответить
Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Экс-вратарь «Реала» готов к переходу в «Барселону» Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом» Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Пономарёв: «А Глушенков в «Реале» играет? Кто он такой, чтобы отказываться от матчей за сборную?!»
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.09.24 в 20:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Бетис Бетис
3.00 3.25 2.33
Видео
26.09.24 в 20:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
2.80 3.45 2.35
Видео
26.09.24 в 22:00
Сельта Сельта
Атлетико М Атлетико М
3.80 3.80 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Сентября
17:36 · Испания. Ла Лига
Жена Левандовски объяснила, почему форвард «Барселоны» выглядит на 25 лет 1
16:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина 1
16:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» сообщил о приговоре фанату за оскорбления Винисиуса
15:56 · Испания. Ла Лига
«Бавария» хочет подписать топ-игрока по сниженной цене – за 100 млн евро
15:50 · Испания. Ла Лига
Флик — о победе над «Хетафе»: «Такие матчи для нас полезнее, чем когда мы громим соперников»
15:13 · Испания. Ла Лига
Стало известно, у кого в «Реале» будет самый дорогой автомобиль
14:59 · Испания. Ла Лига
Флик хочет сохранить Пенью основным вратарём «Барселоны»
14:51 · Англия. Премьер-лига
По мотивам Месси против Роналду: Президент «Барселоны» хочет купить Холанна 2 слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» лишился лидера перед матчем с «Ромой»
13:23 · Испания. Ла Лига
Эндрик извинится перед игроками «Реала» и Анчелотти 3
12:22 · Испания. Ла Лига
Арендованный у «Барселоны» футболист не поможет «Бетису»
12:12 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет усилиться игроком «Реала»
11:41 · Испания. Ла Лига
На матче «Атлетико» - «Реал» готовится акция против Винисиуса
10:27 · Испания. Ла Лига
Камавинга скоро должен приступить к групповым тренировкам
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла нового форварда в АПЛ - известно имя
08:05 · Испания. Ла Лига
Гол Левандовски помог «Барселоне» войти в историю
07:51 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати 1
07:40 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «Барселона» подпишет Щесны
07:34 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике рассказал, что никогда не делает Мбаппе в матчах
07:11 · Германия. 2-я бундеслига
Представители «Шальке 04» встретились с Раулем в Мадриде
06:44 · Испания. Ла Лига
Известно состояние Ямаля, хромавшего после матча с «Хетафе»
06:03 · Испания. Ла Лига
Бальде: «Барселона» уверена в Иньяки Пенье»
05:31 · Испания. Ла Лига
Ямаль впервые в сезоне провёл матч без результативного действия
05:12 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил, почему «Барселона» задумалась о подписании вратаря после травмы тер Штегена
04:18 · Испания. Ла Лига
Флик: «Левандовски – лучший нападающий мира за последние 10 лет»
Все новости
Рекомендуем