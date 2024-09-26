«Реал» сообщил о приговоре фанату за оскорбления Винисиуса

«Реал» на своём официальном сайте сделал объявление. В нём мадридский клуб сообщает о том, что суд города Пальма-де-Майорка вынес обвинительный приговор в адрес человека, который в феврале 2023 года на матче «Мальорка» - «Реал» оскорблял нападающего Винисиуса Жуниора на расовой почве.

В ходе разбирательства выяснилось, что этот же болельщик «Мальорки» оскорблял на почве расизма Саму Чуквуэзе на матче против «Вильярреала». Суд приговорил фаната к одному году тюремного заключения условно. Кроме того, человеку запретили в течение трёх лет посещать матчи под эгидой Королевской федерации футбола Испании и Национальной профессиональной футбольной лиги.