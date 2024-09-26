«Бавария» хочет подписать топ-игрока по сниженной цене – за 100 млн евро

Атакующий полузащитник Флориан Вирц интересен «Баварии». Ранее в руководстве мюнхенского клуба признавали свой интерес к звезде «Байера» и национальной сборной Германии.

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Максимилиан Кох, в «Баварии» предполагают, что Вирца следующим летом можно будет подписать за 100 миллионов евро, хотя «Байер» требует за игрока 150 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 21-летнему Вирцу также проявляет мадридский «Реал».

В сезоне 2024/2025 Флориан Вирц провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и один голевой пас на партнёра.