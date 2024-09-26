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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик — о победе над «Хетафе»: «Такие матчи для нас полезнее, чем когда мы громим соперников»

26 Сентября 2024 • 15:50 Комментировать
Барселона
1:0
Хетафе

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о минувшем матче с «Хетафе».

Встреча седьмого тура чемпионата Испании завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил форвард Роберт Левандовски.

— Такие матчи для нас полезнее, чем когда мы громим соперников. Нам нужно все анализировать и совершенствоваться в тех играх, когда мы большую часть времени мучаемся на поле, — приводит слова Флика Barca Universal.

После семи туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 21 очко. Отрыв от «Реала» составляет четыре балла.

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