Флик — о победе над «Хетафе»: «Такие матчи для нас полезнее, чем когда мы громим соперников»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился комментарием о минувшем матче с «Хетафе».

Встреча седьмого тура чемпионата Испании завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил форвард Роберт Левандовски.

— Такие матчи для нас полезнее, чем когда мы громим соперников. Нам нужно все анализировать и совершенствоваться в тех играх, когда мы большую часть времени мучаемся на поле, — приводит слова Флика Barca Universal.

После семи туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 21 очко. Отрыв от «Реала» составляет четыре балла.