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Стало известно, у кого в «Реале» будет самый дорогой автомобиль

26 Сентября 2024 • 15:13 Комментировать

Футболисты «Реала» выбрали себе новые автомобили от спонсора – от BMW. На страницах издания Marca приведена информация о том, какие автомобили выбрали себе игроки «сливочных». Из списка видно, что самые дорогие модели будут у Винисиуса Жуниора и Лукаса Васкеса. Они будут ездить на BMW i7 M70 xDrive с ценником в 186 650 евро.

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Лука Модрич вошли в число игроков, которые выбрали BMW XM за 179 900 евро.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти будет наслаждаться управлением BMW i5 M60 xDrive, который можно купить за 114 450 евро.

Самые скромные по ценнику модели выбрали Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени - BMW iX2 xDrive30 за 58 550 евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Антонио Рюдигер Лукас Васкес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Орельен Тчуамени ещё теги
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