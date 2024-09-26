Флик хочет сохранить Пенью основным вратарём «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не планирует делать Войцеха Щесны основным вратарём команды. Напомним, опытный поляк вскоре должен возобновить футбольную карьеру и подписать контракт с «Барселоной».

По информации от журналиста Серхи де Хуана, Пенья останется основным вратарём «сине-гранатовых» даже после прихода Щесны. Тем не менее, Иньяки нужно стабильно показывать хороший уровень, так как Войцех очень хочет пробиться в стартовый состав.

Напомним, «Барселона» решила подписать Щесны из-за ситуации с травмой Марка-Андре тер Штегена, который наверняка пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.