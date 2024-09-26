«Атлетик» лишился лидера перед матчем с «Ромой»

Атакующий полузащитник команды «Атлетик» Ойян Сансет не сможет сыграть в ближайшем матче Лиги Европы против «Ромы».

Сегодня вечером испанский коллектив проведет встречу в Риме. Перед игрой у «басков» не самые приятные новости, ведь получил травму Сансет, который выходил стабильно в основе. Также на его счету уже три забитых мяча.

«У 24-летнего игрока перегрузка мышц левого подколенного сухожилия. Ближайший матч с «Ромой» он пропустит», - сказано в заявлении клуба.

В этом сезоне «красно-белые» выступают очень уверенно в чемпионате. После семи туров в Ла Лиге коллектив из Бильбао идёт на третьем месте. Сейчас у команды серия из трех побед.