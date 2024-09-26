Эндрик извинится перед игроками «Реала» и Анчелотти

На днях «Реал» обыграл на своём поле «Алавес» со счётом 3:2. Молодому нападающему мадридской команды Эндрику повезло не получить красную карточку в моменте, когда он ударил соперника в пах.

Как сообщает Marca, Эндрик признал, что за тот эпизод он заслуживал удаления. Молодой бразилец извинится перед игроками «Реала» и Карло Анчелотти. Бразилец заверит одноклубников, что такого больше не произойдёт.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 29 сентября, - против «Атлетико» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Ванда Метрополитано» услышат в 22:00 по московскому времени.