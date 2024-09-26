Арендованный у «Барселоны» футболист не поможет «Бетису»

В конце лета Витор Роке на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Бетис».

После международной паузы главный тренер «зелено-белых» Мануэль Пеллегрини стал активно использовать Роке. Нападающий уже успел даже забить.

К сожалению, ближайшие матчи футболист пропустит из-за травмы.

«После тестов, проведенных медицинскими службами клуба, у нашего игрока Витора Роке было подтверждено незначительное растяжение внутренних связок левой лодыжки. Прогноз будет зависеть от развития процесса», - сказано в заявлении клуба.

На данный момент у «Бетиса» после шести туров в активе восемь очков. В ближайшее 11 дней клуб проведёт целых четыре встречи. В том числе подопечные Пеллегрини сыграют свой первый матч в Лиге конференций.