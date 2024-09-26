На матче «Атлетико» - «Реал» готовится акция против Винисиуса

Фанаты мадридского «Атлетико» готовят провокационную акцию против звездного нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом рапортуют журналисты Ok Diario.

Согласно сведениям источника, группа болельщиков «матрасников» готовит оскорбительные кричалки в адрес бразильского форварда. Чтобы их не разоблачили, фанаты придут на мадридское дерби в одноразовых масках.

Напомним, что поединок между «Атлетико» и «Реалом» состоится в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.