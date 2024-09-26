Камавинга скоро должен приступить к групповым тренировкам

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга всё ещё не вернулся к тренировкам в общей группе. По информации от издания Marca, французский хавбек усердно работает над тем, чтобы вернуться к групповым занятиям.

Напомним, Камавинга пропустил несколько матчей из-за травмы, но пресса сообщала о том, что полузащитник должен вернуться в строй уже в ближайшее время. Ожидается, что Эдуардо должен вернуться на поле до международной паузы в октябре.

Камавинга выступает за «Реал» с лета 2021 года и за этот срок успел выиграть с командой Карло Анчелотти два титула Лиги чемпионов. Эдуардо до перехода в «Реал» был интересен клубам из Английской премьер-лиги.