Гол Левандовски помог «Барселоне» войти в историю

В рамках седьмого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на своем поле принимала «Хетафе». «Сине-гранатовые» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил польский центрфорвард Роберт Левандовски.

Как сообщается на официальном сайте клуба, этот гол стал для каталонцев 6500-м в чемпионате Испании. «Барселоне» понадобилось для этого 3035 поединков, они забивали в среднем 2,14 гола за матч. «Сине-гранатовые» стали первым клубом в Ла Лиге, забившим столько мячей. У мадридского «Реала» в настоящий момент 6499 голов.

После семи туров чемпионата Испании подопечные Ханса-Дитера Флика с 21 очком занимают первое место в таблице.