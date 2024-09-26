Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати

Рулевой каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему не появляется на поле нападающий Ансу Фати, восстановившийся после очередного повреждения.

«Фати готов на 100 процентов, но прошедший матч с «Хетафе» получился тяжелым, и мы решили задействовать других футболистов», - передает слова немецкого специалиста газета Marca.

Напомним, что поединок седьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Хетафе» завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий играл в аренде за «Брайтон». Ансу поучаствовал в 19 матчах чемпионата Англии, отметившись двумя голами.