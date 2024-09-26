Стало известно, когда «Барселона» подпишет Щесны

Известный польский голкипер Войцех Щесны близок к переходу в каталонскую «Барселону». «Сине-гранатовые» вынуждены экстренно подписать нового вратаря из-за травмы Марка-Андре тер Штегена.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, 34-летний голкипер попишет контракт с каталонцами в ближайший понедельник. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до лета следующего года.

Напомним, что с 2017 года Войцех выступал в чемпионате Италии за туринский «Ювентус». По завершении прошлого сезона польский вратарь стал свободным агентом.

После семи туров Ла Лиги «Барселона» с 21 очком занимает первое место в таблице.