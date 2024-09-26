Луис Энрике рассказал, что никогда не делает Мбаппе в матчах

Испанский специалист Луис Энрике, занимающий пост наставника «ПСЖ», поделился мнением о бывшем форварде команды Килиане Мбаппе.
«Мбаппе никогда не обороняется, ему тяжело делать это. Но он забивает по 25 мячей и делает 15 ассистов каждый сезон. Тренер должен адаптировать систему под его способности», - передает слова наставника AS.
Напомним, что Мбаппе долгое время выступал за парижский гранд, а минувшим летом присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. 25-летний нападающий заключил с «королевским» клубом пятилетний трудовой договор.
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