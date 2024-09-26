Известно состояние Ямаля, хромавшего после матча с «Хетафе»

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль чувствовал дискомфорт после завершения матча с «Хетафе» (1:0).

17-летний вингер отыграл в поединке седьмого тура Ла Лиги от стартового до финального свистка, однако после завершения встречи хромал, покидая поле. Как информирует журналист Адриа Альбетс, ссылаясь на источники из клуба, состояние Ямаля не вызывает опасений. Речь идёт об обычном ушибе лодыжки. В «Барселоне» уверены, что с игроком всё в порядке.

Ламин Ямаль отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в восьми матчах нынешней кампании.

28 сентября команда Ханса-Дитера Флика сыграет против «Осасуны».