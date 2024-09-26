Бальде: «Барселона» уверена в Иньяки Пенье»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде похвалил голкипера Иньяки Пенью.

25-летний страж ворот подменяет получившего серьёзную травму Марка-Андре тер Штегена. В среду испанец вышел в стартовом составе и помог «сине-гранатовым» одержать сухую победу над «Хетафе» (1:0).

«Мы полностью уверены в Пенье, – высказывается о вратаре его одноклубник Алехандро Бальде. – Он всегда выкладывается на 100%, команда поддерживает его», – приводят испанские СМИ слова 20-летнего левого защитника.

Как известно, в ближайшие дни ряды «Барселоны» может пополнить Войцех Щесны, который, вероятно, займёт место Пеньи в основе.