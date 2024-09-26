Ямаль впервые в сезоне провёл матч без результативного действия

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не смог продолжить серию матчей с голами или результативными передачами.

17-летний игрок вышел в стартовом составе команды Ханса-Дитера Флика в поединке Ла Лиги с «Хетафе», но не принял прямого участия в голах. Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счётом 1:0, а автором единственного точного удара стал Роберт Левандовски.

Для Ямаля это первый матч без голов и результативных пасов в текущей кампании. Испанец неизменно забивал сам или ассистировал товарищам по команде в каждой из семи предыдущих встреч «Барселоны».

В активе Ламина Ямаля четыре гола и пять ассистов в восьми играх сезона.