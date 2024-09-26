Флик объяснил, почему «Барселона» задумалась о подписании вратаря после травмы тер Штегена

Уже в скором времени «Барселона» может подписать нового голкипера на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену.

Место 32-летнего немца, как ожидается, займёт Войцех Щесны, согласившийся возобновить карьеру, чтобы помочь «сине-гранатовым». Эта информация пока не подтверждается клубом, но главный тренер Ханс-Дитер Флик не стал скрывать, что возможность приглашения нового вратаря действительно рассматривается.

«Мы с Деку ведём дискуссии о том, стоит ли нам подписывать опытного вратаря. Иньяки [Пенье] 25 лет, а все остальные киперы совсем молоды, поэтому мы задумываемся [о приглашении нового]. Посмотрим», – рассказал Флик в беседе с испанскими журналистами после матча с «Хетафе» (1:0).