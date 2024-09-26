Флик: «Левандовски – лучший нападающий мира за последние 10 лет»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что думает об игре Роберта Левандовски.

Гол 36-летнего форвард принёс каталонцам победу в матче седьмого тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:0). Именно поляк лидирует в списке бомбардиров чемпионата Испании – у него семь забитых мячей.

«Левандовски – лучший нападающий мира за последние десять лет. Его работа – быть впереди и забивать голы, и он делает это», – цитирует Barca Universal Флика, знакомого с Робертом ещё по совместной работе в мюнхенской «Баварии».

28 сентября «Барселоне» предстоит сыграть на выезде против «Осасуны» в поединке восьмого тура Ла Лиги.