Левандовски связался с Щесны сразу после травмы тер Штегена

Нападающий Роберт Левандовски помог «Барселоне» в переговорах с Войцехом Щесны.

«Сине-гранатовые» надолго лишились основного вратаря – Марк-Андре тер Штеген травмировал колено в матче с «Вильярреалом». Как утверждает журналист Патрик Бергер, сразу после этого Роберт Левандовски связался с Щесны, чтобы убедить бывшего товарища по сборной Польши занять место выбывшего немца. По достоверным данным, 34-летний голкипер близок к подписанию контракта с каталонским грандом.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира также отмечает, что Левандовски сыграл ключевую роль в деле Щесны: именно с подачи форварда экс-футболист «Ювентуса», завершивший карьеру всего месяц назад, решил вернуться к делу.