Ассистент тренера «Хетафе»: «Барселона» – одна из лучших команд Европы, если не лучшая»

Патри Морено, занимающий должность ассистента главного тренера «Хетафе», расхвалил игру «Барселоны».

Команда Ханса-Дитера Флика ограничилась одним забитым мячом (1:0), но в очередной раз получила комплименты от оппонентов.

«Если «Барселона» не лучшая команда в Европе, то одна из лучших. Они могут создать опасность из любой зоны. Главная сильная сторона «Барсы» – интенсивность с мячом и без мяча», – приводит Barca Universal слова Патри Морено.

«Барселона» выиграла все семь матчей на старте сезона в Ла Лиге. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу с 21 набранным очком, на четыре балла опережая идущий вторым мадридский «Реал». «Хетафе» – 19-й с четырьмя очками.