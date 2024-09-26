«Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы

«Барселона» вновь победила, но на этот раз ограничилась одним забитым мячом.

Каталонский гранд минимально одолел в родных стенах «Хетафе» в матче седьмого тура Ла Лиги. Единственный гол на свой счёт записал Роберт Левандовски, отличившийся на 19-й минуте.

«Почему всего лишь 1:0?» – спросил журналист у Ханса-Дитера Флика в послематчевом интервью. – «Скажите мне, сколько очков дают за победы со счётом 1:0?» – с улыбкой на лице ответил немецкий тренер, слова которого приводит Barca Times.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги со стопроцентным показателем набранных очков и разницей голов 23:5.