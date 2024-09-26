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Мбаппе намерен набрать оптимальную форму к матчу с «Барселоной»

26 Сентября 2024 • 01:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
26.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы.

Французский футболист получил повреждение в недавней встрече с «Алавесом» (3:2) – он пропустит порядка трёх недель. По информации Marca, матч с «Барселоной» особенно важен для Мбаппе. Цель форварда – полностью восстановиться и набрать оптимальную форму к поединку с «сине-гранатовыми». 

Ближайшее «эль класико» состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу». Перед этим команде Карло Анчелотти предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Лиллем», «Вильярреалом», «Сельтой» и дортмундской «Боруссией».

В активе Килиана Мбаппе семь голов в девяти матчах за «Реал».

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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