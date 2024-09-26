Флику задали вопрос о приходе Щесны в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил вопрос о скором приходе в команду голкипера Войцеха Щесны.

На прошлой неделе серьёзную травму получил Марк-Андре тер Штеген, из-за чего «сине-гранатовым» пришлось задуматься о срочном подписании нового вратаря. По данным многочисленных источников, выбор каталонского гранда пал на Войцеха Щесны, который готов возобновить карьеру и вот-вот подпишет контракт с «Барселоной».

«Щесны? Я говорю только об игроках, которые находятся в команде сейчас. Иньяки Пенья – наш «первый номер», мы очень довольны им. Это всё, что я могу сказать», – цитирует RAC1 Флика, высказавшегося о возможном подписании поляка после матча Ла Лиги против «Хетафе» (1:0).