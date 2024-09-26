Флик прокомментировал седьмую подряд победу «Барселоны» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что думает об игре своей команды в матче с «Хетафе» (1:0).

Каталонцы заработали очередные три очка благодаря голу Роберта Левандовски, забитому на 19-й минуте. Для «сине-гранатовых» это седьмая победа в семи матчах нового розыгрыша Ла Лиги.

«Хетафе» здорово обороняется, действует очень компактно, – высказывается Флик в послематчевом интервью. – Это трудный соперник. Иногда нам не хватало скорости, но нам удалось забить и одержать победу.

Я слышал от людей в клубе, что матчи с «Хетафе» всегда получаются такими сложными, поэтому я очень горжусь нашими игроками. Команда боролась на протяжении 95 минут», – цитирует Barca Universal немецкого рулевого.