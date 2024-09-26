Кунде: «Игроки «Барселоны» наслаждаются каждой тренировкой Флика»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопросы журналистов после победы над «Хетафе» (1:0).

Три очка каталонцам принёс точный удар Роберта Левандовски на 19-й минуте. «Барселоне» лишь в третий раз в истории удалось выиграть первые семь матчей в Ла Лиге.

«Флик – тренер мирового класса. Все наши игроки наслаждаются каждой тренировкой под его руководством.

Если не считать первые несколько минут, мы провели хороший матч. У нас были возможности забить ещё, но не всегда получается побеждать с крупным счётом», – цитирует BarcaTimes Кунде.

28 сентября «Барселоне» предстоит сыграть с «Осасуной».