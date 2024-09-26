Флик – третий тренер, выигравший первые семь матчей с «Барселоной» в Ла Лиге

«Барселона» продлила победную серию на старте сезона в Ла Лиге.

«Сине-гранатовые» выиграли седьмой матч из семи, одолев на своём поле «Хетафе» (1:0) благодаря голу Роберта Левандовски. Таким образом, Ханс-Дитер Флик стал лишь третьим в истории тренером «Барселоны», при котором команда выиграла первые семь поединков в Ла Лиге, сообщает Opta. Ранее этого показателя смогли достичь только Херардо Мартино (2013 год, восемь побед) и Эрнесто Вальверде (2017 год, семь побед).

Уже в следующем туре Флик может повторить рекорд – для этого каталонскому гранду потребуется обыграть на выезде «Осасуну». Встреча состоится 28 сентября.