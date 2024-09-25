Вратарь «Хетафе» подарил победный гол «Барселоне», каталонцы продолжают побеждать

В седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» пыталась продлить победную серию в домашней встрече с «Хетафе».

Алекс Сола с левого фланга выполнил навес в центр к линии вратарской, Карлес Перес выиграл верховое единоборство и головой с убойной позиции пробил точно в руки вратарю. Жюль Кунде на 19-й минуте с правого фланга навесил в центр, голкипер должен был спокойно поймать мяч в руки, однако выронил снаряд на Роберта Левандовски, который с пары метров не имел права промахнуться - 1:0. Рафинья из левой части штрафной прострелил в центр на Ламина Ямаля, который в борьбе с защитником прорвался вперёд, а затем от линии вратарской в падении катнул мяч рядом с левой штангой. Ямаль с правого фланга забросил мяч в центр штрафной на Левандовски, который спокойно пробил в правый нижний угол, вот только поляк забрался в положение вне игры. Рафинья отдал классный пас на ход Левандовски, который левее центра ворвался в штрафную и низом пробил в ближний угол, кипер ногой парировал этот выстрел.

Во втором тайме Ямаль с правого фланга сместился немного в центр и от линии штрафной пробил в дальний верхний угол, вратарь в красивейшем прыжке свою команду спас. Угловой «Барселоны», мяч пришёл к радиусу штрафной, откуда по воротам плотно пробил Ямаль - игровой снаряд зацепил перекладину и покинул пределы поля. Рафинья со штрафного с 25 метров по замысловатой траектории пробил во вратарский угол, мяч неприятно нырнул перед голкипером, однако тот с угрозой всё равно справился. Кунде с правого фланга выполнил зрячий навес в центр к линии вратарской, Рафинья остался один перед воротами, но головой пробил левее цели. «Барселона» могла доиграться, но все же гости не использовали пару моментов в конце.

«Сине-гранатовые» выиграли все семь матчей чемпионата Испании, у соперника четыре балла и предпоследнее место.