Левандовски забил 19 из 22 команд, против которых играл в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски смог огорчить очередную команду Ла Лиги своим голом.

Поляк впервые поразил ворота «Хетафе» в рамках чемпионата Испании, открыв счёт на 19-й минуте сегодняшнего матча. По данным Opta, Левандовски забил 19 из 22 команд, с которыми встречался в Ла Лиге с момента прихода в «Барселону». Ему не удалось отличиться только в поединках против «Альмерии», «Лас-Пальмаса» и мадридского «Реала».

Напомним, Роберт Левандовски проводит свой третий сезон в каталонском клубе. Именно он на текущий момент возглавляет список бомбардиров Ла Лиги с семью забитыми мячами.