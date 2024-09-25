Травма воспитанника «Барселоны» оказалась не такой серьёзной

Бывший полузащитник «Барселоны» и нынешний футболист «Сельты» Оскар Мингеса избежал серьезной травмы.

В последней игре Мингесу заменили уже на пятой минуте. «Атлетик» выиграл тот матч со счетом 3:1. Многие подумали о том, что у полузащитника разрыв левой приводящей мышцы, и он может пропустить около месяца. После осмотра врачей стало известно о том, что всё оказалось не так серьёзно.

«Основываясь на результатах этих тестов, ясно, что Мингеса страдает только от небольшого повреждения приводящей мышцы, поэтому период его отсутствия не превысит двух недель», - сообщает Mundo Deportivo в своём отчёте.

В этом сезоне Оскар забил два мяча и отдал три голевые передачи.