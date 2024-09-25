Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес доволен работой главного тренера клуба Карло Анчелотти на посту и его тренерского штаба. По информации AS, он намерен продлить сотрудничество с Анчелотти и после 2026 года, когда у итальянца завершится трудовой договор с «Реалом».

По информации источника, 65-летний тренер ещё не определился, когда завершит тренерскую карьеру. Анчелотти допускает, что сможет продолжить работу с «Реалом» и после завершения действия текущего контракта.

«Реал» по итогу прошлого сезона стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА.