Футболист «Вильярреала» плакал на поле из-за травмы тер Штегена

В прошлом туре Ла Лиги основной вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген получил очень тяжёлую травму.

Вратарь столкнулся с футболистом «Вильярреала» Йереми Пино и неудачно упал. Вингер признался после матча, что пять минут не мог остановить слезы. В прошлом сезоне Йереми порвал крестообразную связку колена и из-за этого восстанавливался почти год.

«Я был вовлечен в игру, я не хотел причинять ему боль намеренно. Это было стечение обстоятельств, и я не мог контролировать свои эмоции, поэтому разрыдался. Я играл пять минут плача», - приводит слова Пино beIN Sports.

По информации многих источников, голкипер из-за травмы может пропустить весь сезон.