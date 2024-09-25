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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболист «Вильярреала» плакал на поле из-за травмы тер Штегена

25 Сентября 2024 • 22:35 Комментировать
Вильярреал
1:5
Барселона

В прошлом туре Ла Лиги основной вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген получил очень тяжёлую травму.

Вратарь столкнулся с футболистом «Вильярреала» Йереми Пино и неудачно упал. Вингер признался после матча, что пять минут не мог остановить слезы. В прошлом сезоне Йереми порвал крестообразную связку колена и из-за этого восстанавливался почти год.

«Я был вовлечен в игру, я не хотел причинять ему боль намеренно. Это было стечение обстоятельств, и я не мог контролировать свои эмоции, поэтому разрыдался. Я играл пять минут плача», - приводит слова Пино beIN Sports.

По информации многих источников, голкипер из-за травмы может пропустить весь сезон.

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Барселона Вильярреал Марк-Андре Тер Штеген Йереми Пино ещё теги

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