«Жирона» с «Райо Вальекано» не порадовали голами

Середняки Ла Лиги «Жирона» и «Райо Вальекано» удивили невыразительной игрой в седьмом туре, нанеся на двоих лишь один удар в створ.
Из более-менее опасного выделим следующие моменты. На 36-й минуте Ясер Асприлья избавился от опеки и со средней дистанции не попал в рамку. Он же обострил на 59-й минуте, но его выстрел из-за пределов штрафной пришелся в перекладину. Мигель Гутьеррес промахнулся в отличной ситуации. Еще момент у Кристиана Стуани, который мог открывать счет, но мяч свалился с ноги.
«Райо Вальекано» с 9 очками делит девятое место, соперник идет следом.
Протокол игры
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Давид Лопес•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Цыганков Виктор• 20'Мартин Иван•Эррера Янхель• 83'Хиль Бриан67' (Данджума Арно (67') •Асприлья Ясер75' (Мисехой Габриэль (75') •Руис Абель 58'67' (Стуани Кристиан (67')
Баталья Аугусто•Балью Иван• 90'Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп33' (Де Фрутос Хорхе (33') •Валентин Оскар•Диас Педро 45'46' (Гумбау Херард (46') •Рациу Андрей• 90'Паласон Иси46' (Лопес Унаи (46') • 64'Эмбарба Адриан60' (Гарсия Альваро Ривера (60') •Камелло Серхио78' (Нтекья Ранди (78')
25 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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