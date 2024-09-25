«Жирона» с «Райо Вальекано» не порадовали голами

Середняки Ла Лиги «Жирона» и «Райо Вальекано» удивили невыразительной игрой в седьмом туре, нанеся на двоих лишь один удар в створ.

Из более-менее опасного выделим следующие моменты. На 36-й минуте Ясер Асприлья избавился от опеки и со средней дистанции не попал в рамку. Он же обострил на 59-й минуте, но его выстрел из-за пределов штрафной пришелся в перекладину. Мигель Гутьеррес промахнулся в отличной ситуации. Еще момент у Кристиана Стуани, который мог открывать счет, но мяч свалился с ноги.

«Райо Вальекано» с 9 очками делит девятое место, соперник идет следом.