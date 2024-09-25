Флик и Анчелотти номинированы на звание лучшего тренера сентября в Ла Лиге

Стало известно, кто из тренеров претендует на награду лучшему тренеру испанской Ла Лиги по итогам сентября.

Пресс-служба чемпионата сообщает, что в числе кандидатов три специалиста: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао).

На данный момент «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своей копилке 18 очков после шести туров. «Реал» с 17 баллами идет на второй позиции, сыграв семь матчей. «Атлетик» замыкает тройку (13 очков в семи играх).

Сегодня, 25 сентября, «Барселона» примет «Хетафе». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.