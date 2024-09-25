Ямаль — в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Хетафе»

В среду, 25 сентября, «Барселона» примет на своём поле «Хетафе» в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

Стало известно, каких игроков решил выпустить на поле с первых минут главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Гарсия, Ямаль, Торре, Рафинья, Левандовски.

Игра между «Барселоной» и «Хетафе» должна будет начаться в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

Стоит сказать, что в случае победы «Барселона» увеличит свой отрыв от «Реала» до четырех очков. Что касается «Хетафе», то команда пока не побеждала в сезоне.