Бывший игрок «Барселоны» Кристиан Идальго специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о свободных голкиперах, которые на данный момент могли бы усилить потерявшую основного вратаря «Барселону».

«Я считаю, что сейчас на рынке свободных агентов нет вратарей, которые бы усилили «Барселону». Я слышал о разных вариантах, но это всё не то. Все они давно не выступали и не смогут сразу влиться в команду. Мне кажется, Пенья сможет достойно подменить тер Штегена, хотя он, безусловно, уступает ему. Но зато Иньяки знает все требования и находится внутри коллектива», - рассуждает Идальго.

Напомним, что из-за тяжёлой травм «Барса» потеряла Марка-Андре тер Штегена. Немецкий голкипер травмировал колено в минувшие выходные.

Ранее СМИ сообщали о переходе в «Барселону» возобновившего карьеру Войцеха Щесны.